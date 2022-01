Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse tombe pour le successeur de Kamara !

Publié le 14 janvier 2022 à 22h10 par D.M.

A la recherche d'un remplaçant à Boubacar Kamara, l'OM avait coché le nom de Mehmet Can Aydin. Mais le joueur va finalement prolonger son contrat avec Schalke 04.

Pour Boubacar Kamara, l’aventure marseillaise semble toucher à sa fin. Formé à l’OM, le milieu de terrain ne serait pas forcément pressé de prolonger son contrat et envisagerait de quitter la Ligue 1, possiblement lors de ce mercato hivernal. Conscient des envies de départ de Kamara, les responsables phocéens ont commencé à se pencher sur sa succession. Sport 1 avait révélé le 5 janvier dernier que l’OM suivait la situation de Mehmet Can Aydin, jeune joueur de Schalke 04.

Mehmet Can Aydin va prolonger avec Schalke 04

Selon le média allemand, Mehmet Can Aydin était surveillé par plusieurs clubs européens comme le LOSC, le Bétis Séville, Anderlecht, Brentford et Parme. Mais ce vendredi, Sport 1 annonce que le milieu de terrain aurait pris la décision de rester à Schalke 04. Lié pour l’instant au club allemand jusqu’en juin prochain, le joueur de 19 ans devrait prolonger son contrat de trois ans. La signature de Mehmet Can Aydin pourrait être officialisée après la rencontre face à Holstein Kiel, prévue dimanche.