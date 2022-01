Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria bientôt fixé pour le successeur de Kamara ?

Publié le 5 janvier 2022 à 21h45 par D.M.

En fin de contrat avec Schalke 04, Mehmed Can Aydin n'a pas encore pris de décision au sujet de son avenir. Courtisé par plusieurs clubs, le milieu de terrain a une offre de prolongation entre les mains.

Président de l’OM, Pablo Longoria a posé ses yeux sur le championnat allemand pour rechercher le remplaçant de Boubacar Kamara, en fin de contrat avec son club formateur. A la recherche d’opérations à faible coût, le club marseillais aurait coché le nom de Mehmet Can Aydin selon les informations de Sport 1 . Lié à Schalke 04 jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain de 19 ans n’a toujours pas prolongé son bail. Pourtant, Mehmet Can Aydin discute, depuis plusieurs semaines avec ses dirigeants. Mais ce dossier devrait prochainement se décanter.

Décision avant la fin du mois de janvier pour Mehmet Can Aydin