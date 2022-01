Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : José Mourinho fait le forcing pour un deal avec Longoria !

Publié le 14 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait être vendu dès cet hiver pour rapporter un peu de liquidités à Pablo Longoria. Et l’AS Rome, par le biais de son entraîneur José Mourinho, serait toujours autant intéressée par son profil…

Après le départ en prêt (avec option d’achat) de Jordan Amavi à l’OGC Nice, et en attendant que certains dossiers chauds se décantent à l’OM dans le sens des départs (Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto, Bamba Dieng…), Boubacar Kamara continue d’affoler le marché des transferts. Le milieu défensif (ou défenseur central) de 22 ans, qui arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain, est donc en position de force pour négocier dès aujourd’hui avec le club de son choix et partir libre en juin prochain. Mais une autre issue semble finalement se profiler pour Kamara.

L’AS Rome ne lâche plus Kamara