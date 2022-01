Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine destination de Boubacar Kamara déjà connue ?

Publié le 13 janvier 2022 à 14h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara peut déjà négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix. Alors que l'AS Rome de José Mourinho aimerait s'attacher ses services, le milieu de terrain français serait plutôt parti pour rejoindre la Premier League.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu sur la Canebière. En effet, le milieu de terrain marseillais sera en fin de contrat le 30 juin et n'aurait pas du tout l'intention de prolonger avec son club. Alors qu'on est à la mi-janvier, Boubacar Kamara peut donc déjà négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix. Et alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, le numéro 4 de l'OM se dirigerait vers la Premier League.

Direction la Premier League pour Boubacar Kamara ?