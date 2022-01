Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real, Barça… Un dossier XXL affole l’Europe pour l’été prochain !

Publié le 13 janvier 2022 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 janvier 2022 à 13h37

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Antonio Rüdiger suscite de nombreuses convoitises sur le marché, y compris celles du PSG, désireux de mettre la main sur un défenseur central en vue de la saison prochaine. Le Real Madrid, Barcelone ou encore la Juventus sont également sur les rangs, de quoi rendre l’issue du dossier très incertaine, d’autant que Chelsea n’a pas encore lâché le morceau pour son joueur.

Loin d’être indiscutable à Chelsea avant l’arrivée de Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger a changé de dimension grâce à l’entraîneur allemand, qui en a fait l’un de ses piliers depuis le début de l’année 2021. Fort de ce statut, le défenseur de 28 ans apparaît aujourd'hui comme l’un des éléments les plus convoités du marché des transferts compte tenu de sa situation contractuelle. Antonio Rüdiger est engagé avec Chelsea jusqu’en juin 2022 et tarde à trouver un accord avec sa direction pour une prolongation, malgré le forcing réalisé par l’ancien coach du PSG, qui reste malgré tout confiant dans ce dossier. « Tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de "si" dans votre question. Attendons de voir ce qu'il adviendra. Si je suis confiant ? Bien sûr, nous sommes confiants. Nous avons des choses à offrir et il est le joueur qu'il est sous le maillot de Chelsea et dans l'environnement de Chelsea. Je pense qu'il le sait très bien », a indiqué Tuchel ce mercredi soir après la victoire de son équipe en League Cup contre Tottenham (1-0), grâce justement à un but de Rüdiger. N’étant pas jusqu’ici convaincu par la proposition de son club, le défenseur allemand se laisse donc un temps de réflexion, alors que les cadors européens se bousculent pour boucler ce dossier.

PSG, Barcelone, Real… Tout le monde s’arrache Rüdiger

Au cours de l’émission The Transfer Show sur Sky Sports , Dharmesh Sheth a confirmé les offensives de plusieurs clubs pour Antonio Rüdiger, à l’instar du PSG et du Real Madrid comme indiqué par plusieurs sources dernièrement. Cependant, le principal intéressé n’a pas l’intention de se précipiter pour sa décision. « Pour autant que je sache actuellement, Rudiger n'est pas pressé de signer un pré-accord avec un club étranger ce mois-ci. En début de semaine, nous avons dit que des clubs comme le Real Madrid, la Juventus, le PSG et le Bayern Munich avaient tous pris contact avec les représentants de Rudiger au sujet d'un précontrat. On nous dit maintenant que le FC Barcelone garde un œil sur la situation de Rudiger, ainsi que sur sa propre situation pour voir s'ils pourraient boucler un tel accord », a confié le journaliste, ajoutant que le feuilleton Rüdiger pourrait encore durer plusieurs mois : « Rudiger est conscient que la Premier League pourrait s'intéresser à lui, et le problème avec la Premier League, c'est que si un club veut l'engager gratuitement, il ne peut pas lui parler maintenant. Ils doivent attendre l'été, c'est pourquoi il va évaluer toutes ses options . »

Vers un avenir… à Chelsea ?