Mercato - Real Madrid : Ancelotti active une piste surprenante pour la succession de Varane !

Publié le 13 janvier 2022 à 13h00 par D.M.

Le Real Madrid aurait coché le nom de Nico Schlotterbeck pour remplacer numériquement Raphaël Varane. Le Bayern Munich serait aussi sur les traces du joueur de Fribourg.

Le Real Madrid a dit adieu a plusieurs de ses cadres lors du dernier mercato estival. Capitaine emblématique du club espagnol, Sergio Ramos a pris la décision de ne pas prolonger son contrat et de rejoindre le PSG. Quelques semaines plus tard, le Real Madrid officialisait aussi le départ de Raphaël Varane vers Manchester United. Pour essayer de combler les vides, la Casa Blanca a enregistré l’arrivée de David Alaba. Mais ce n'est pas suffisant puisque l’international français n’a toujours pas été remplacé numériquement dans le groupe de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid suit Nico Schlotterbeck