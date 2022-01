Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Tuchel sur ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 13 janvier 2022 à 11h45 par B.C.

Alors que l’avenir d’Antonio Rüdiger reste incertain, Thomas Tuchel se montre confiant concernant l’avenir du défenseur allemand, visé notamment par le PSG et le Real Madrid.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, Antonio Rüdiger a changé de statut, devenant un titulaire indiscutable en charnière centrale. Alors que son contrat arrive bientôt à son terme, l’international allemand suscite logiquement des convoitises sur le marché, apparaissant notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, qui seraient tous les deux passés à l’action dans ce dossier. Pour autant, les discussions sont toujours en cours entre le joueur de 28 ans et Chelsea, permettant à Thomas Tuchel de garder espoir.

« Bien sûr, nous sommes confiants »