Mercato - PSG : Kylian Mbappé prend une grande décision pour avenir !

Publié le 13 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que Liverpool et Manchester City ont semblé se pencher sur le dossier Kylian Mbappé ces derniers mois, seul le Real Madrid aurait des chances de recruter le champion du monde s’il prenait la décision de ne pas prolonger son contrat au PSG.

Partira, ne partira pas… L’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas clair alors que son contrat au PSG prendra fin au 30 juin prochain. Ces derniers mois, il a souvent été question de son départ au Real Madrid, qui a tenté tant bien que mal de faire plier les dirigeants du PSG en toute fin du dernier mercato estival, en vain. Cependant, d’autres clubs européens et surtout anglais auraient coché son nom sur leurs listes prioritaires à l’instar du Liverpool de Jürgen Klopp et du Manchester City de Pep Guardiola. Pour autant, les deux derniers champions de Premier League n’auraient aucune chance de mettre la main sur Mbappé selon Julien Laurens.

« Soit il reste et signe une courte prolongation, soit il va au Real Madrid »