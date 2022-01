Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Messi, Leonardo fait un pari fou avec Mbappé !

Publié le 13 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien que son départ pour le Real Madrid semble quasiment être entériné, Leonardo espérerait toujours convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG grâce à Neymar ou encore Lionel Messi.

Plus que quelques mois avant de témoigner du départ de Kylian Mbappé pour… le Real Madrid ? Alors que le contrat de Mbappé arrivera à expiration en juin prochain au PSG, le directeur sportif Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain ne sont toujours pas parvenus à trouver un terrain d’entente avec le champion du monde pour qu’il accepte de rempiler au sein de club parisien. Cependant, la confiance règnerait toujours au PSG en ce qui concerne l’éventuelle signature d’un nouveau contrat de Kylian Mbappé, Leonardo compterait notamment sur Lionel Messi et Neymar.

« Convaincre de rester une année de plus avec Messi et Neymar »