Mercato - PSG : Leonardo a encore un coup à jouer avec Lewandowski !

Publié le 12 janvier 2022 à 23h45 par Th.B.

Alors que Robert Lewandowski est une piste prise en considération par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, le Polonais ne serait pas entrer en discussions concrètes avec le Bayern Munich concernant sa prolongation de contrat.

Les semaines passent, mais l’avenir de Kylian Mbappé ne devient pas plus clair pour autant, bien que son contrat au PSG expirera en juin prochain. Certes, le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur Mauricio Pochettino ont dernièrement fait part de leur désir de voir Mbappé signer une prolongation de contrat. Pour autant, rien n’assure à ce jour que l’attaquant du PSG fera le choix de rester au Paris Saint-Germain une fois la saison terminée. De quoi inciter les décideurs du club de la capitale à se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. The Times a confié ce mardi que le nom de Marcus Rashford ferait son effet auprès de Pochettino et du comité de direction du PSG.

Le Bayern ne discuterait pas avec Zahavi pour prolonger Lewandowski !