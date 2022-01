Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à lâcher l'affaire pour Mauro Icardi !

Publié le 12 janvier 2022 à 22h45 par A.C.

Mauro Icardi pourrait bien finir par quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato hivernal, avec la Juventus qui l’attendrait les bras ouverts.

A Turin on semblait avoir oublié Mauro Icardi, mais un récent évènement a tout remis en question. Gravement blessé au genou, Federico Chiesa va en en effet être absent pour au moins six mois et la Juventus devra lui trouver un remplaçant en ce mercato hivernal. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas du tout le même profil que l’ailier italien, mais il reste très apprécié par Massimiliano Allegri, qui aurait demandé à ses dirigeants de relancer la piste. Jusque-là les négociations avec le PSG n’ont toutefois pas avancé, puisque Leonardo voudrait un transfert sec ou un prêt avec option d’achat obligatoire, alors que les Bianconeri se seraient arrêtés à un prêt sec de six mois.

La Juve pourrait bien avoir Icardi en prêt