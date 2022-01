Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria sur le point de boucler un transfert ?

Publié le 12 janvier 2022 à 19h30 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria aurait donné son aval à Boca Juniors pour le transfert de Dario Benedetto cet hiver. L’Argentin devrait quitter Elche dans les prochains jours pour se rendre à Buenos Aires et signer un contrat de deux ans et demi.

À l’été 2019, les anciens président Jacques-Henri Eyraud et directeur sportif Andoni Zubizarreta pensaient avoir mis la main sur le tant recherché grand attaquant de l’OM. Dario Benedetto débarquait en provenance de Boca Juniors et avec la bénédiction d’André-Pierre Gignac. Cependant, et malgré des débuts plus que convaincants, l’international argentin n’est pas parvenu à confirmer de façon régulière. Au point d’être relégué à un rôle de doublure et notamment avec la venue d’Arkadiusz lors de la deuxième partie de saison de l’exercice précédent. Résultat ? Lors du dernier mercato estival, le président Pablo Longoria et le comite de direction de l’OM ont trouvé un accord avec les dirigeants d’Elche pour le prêt d’une saison de Dario Benedetto alors que son contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison 2022-2023. Néanmoins, il se pourrait que l’aventure ibérique de Benedetto prenne fin prématurément et engendre un grand retour à Boca Juniors. En effet, TyC Sports affirmait dans la journée de mardi que l’Argentin serait susceptible de débarquer cet hiver au club de Buenos Aires par le biais d’un an ou de 18 mois. La donne aurait cependant évoluée ces dernières heures pour… un transfert sec !

Un contrat de deux ans attendrait Benedetto à Boca Juniors…

C’est du moins ce que TNT Sports a confié ces dernières heures. D’après les informations divulguées par le média, Boca Juniors serait prêt à laisser un futur pourcentage à l’OM pour se faciliter la tâche dans la venue de Dario Benedetto. En ce qui concerne la question économique pour le financement du transfert de l’Argentin pour les deux prochaines années et demi, l’équipe basée à Buenos Aires espérerait que les éventuelles ventes de Walter Bou et Lisandro Lopez fassent l’affaire.

…pour une signature ce week-end ?