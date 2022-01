Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Leonardo tente un coup pour Mbappé !

Publié le 13 janvier 2022 à 0h15 par Th.B.

Bien qu’un départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid soit une véritable menace pour le PSG, Leonardo et les dirigeants parisiens auraient toujours confiance quant à la prolongation du contrat de Mbappé.

Le PSG pourrait-il parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? C’est du moins la volonté claire affichée par le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur Mauricio Pochettino dernièrement. Cependant, le destin de l’attaquant du PSG semblerait déjà scellé et la suite de sa carrière serait susceptible de s’écrire du côté du Real Madrid. Journaliste pour ESPN , Julien Laurens a clairement fait savoir ce mercredi que ce sera soit une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG soit un départ en tant qu’agent libre au Real Madrid en fin de saison. Néanmoins, Leonardo et le PSG garderaient espoir.

« Le PSG espère toujours qu'il pourrait le convaincre de rester une année de plus avec Messi et Neymar »