Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive lancée cet hiver pour Pogba ?

Publié le 12 janvier 2022 à 23h10 par La rédaction

Certaines informations sorties en Espagne font état d’une possible offensive du PSG sur Pogba dès le mois de janvier. Analyse.

Au cours de l’émission El Chiringuito , Eduardo Inda, le directeur d’OK Diario, a affirmé que le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la situation de Paul Pogba à Manchester United pour le recruter cet hiver, à six mois de la fin de son contrat. Selon Inda, le board de MU aurait acté que le milieu de terrain français ne prolongerait pas et serait donc ouvert à son transfert en janvier pour éviter un départ libre en juin. Que faut-il en penser ?

Possible que MU ait ouvert la porte pour cela, mais…

Ce scénario apparaît en effet plausible, car MU pourrait bel et bien émettre le message qu’un transfert de Pogba était possible d’ici à la fin du mois de janvier. Pour autant, la réalisation du deal apparaît plutôt improbable car ce n’est ni l’intérêt du PSG ni celui de Pogba d’accélérer la transaction. Le seul intérêt d’une accélération pour Paris aurait été de prendre la concurrence de vitesse si vraiment il était mal positionné dans la course à la signature du joueur libre en juin. Mais en l’occurrence, Paris semble en situation favorable pour l’été prochain. Dans ces conditions, il n’existe aucune raison d’accélérer les opérations en janvier en payant un transfert à MU, à un bémol près : si le PSG estime que son besoin d’un milieu défensif XXL cet hiver est tel qu’il prévaut sur l’optimisation financière.