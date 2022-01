Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz reçoit une terrible nouvelle pour ce dossier brûlant !

Publié le 12 janvier 2022 à 19h00 par Th.B.

Alors que Crystal Palace semblait faire d’Eddie Nketiah sa priorité pour la succession de Jean-Philippe Mateta, ce qui aurait engendrer le prêt du Français à l’ASSE, Mikel Arteta a assuré ce mercredi que Nketiah allait rester à Arsenal cet hiver…

D’ici la fin du mercato hivernal, les dirigeants de l’ASSE pourraient bien offrir une nouvelle arme offensive à son entraîneur Pascal Dupraz en plus de Sada Thioub. En effet, le10sport.com vous révélait le 5 janvier que Jean-Philippe Mateta arrivait avant de vous affirmer, toujours selon nos informations exclusives quelques jours plus tard, que Crystal Palace souhaitait mettre la main sur son remplaçant avant d’acter son prêt à l’ASSE pour les six prochains mois. Et alors que Ryan Taylor, journaliste de The Daily Express , a assuré que les discussions entre Arsenal et Palace avaient repris pour le dossier Eddie Nketiah, l’ASSE a reçu une terrible nouvelle ce mercredi de la bouche de Mikel Arteta.

« Eddie est notre joueur et va rester ici avec nous »