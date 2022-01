Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour le départ de cette recrue du PSG ?

Publié le 12 janvier 2022 à 18h30 par T.M.

En ce mois de janvier, les rumeurs sont nombreuses à propos de l’avenir de Georginio Wijnaldum. A peine arrivé au PSG, le Néerlandais pourrait déjà s’en aller. Toutefois, c’est plutôt lors du prochain mercato estival qu’un transfert pourrait intervenir…

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait lancé son recrutement avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum, ce qui était alors un gros coup. Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, le Néerlandais était ainsi libre de s’engager où il voulait. Et alors qu’on l’annonçait au FC Barcelone avec Ronald Koeman, c’est donc le PSG qui a raflé la mise. Un renfort de poids pour Mauricio Pochettino étant donné l’expérience de Wijnaldum et surtout les besoins du club de la capitale au milieu de terrain. L’ancien joueur de Jürgen Klopp était donc très attendu à Paris, mais cela a vite tourné à la déception. Sur le terrain, les performances de Georginio Wijnaldum sont très loin de répondre aux attentes. Les critiques ne cessent d’ailleurs de se multiplier à l’égard du joueur de 31 ans et ces dernières semaines, à l’approche du mercato hivernal, les rumeurs se sont multipliées concernant le Parisien. A peine arrivé, il a ainsi été annoncé sur le départ et notamment de retour en Premier League, avec Newcastle et Arsenal comme possibles destinations.

« Il va attendre de voir ce qui se passe durant la seconde partie de saison »