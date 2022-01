Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ !

Publié le 12 janvier 2022 à 15h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger aurait alerté plusieurs écuries européennes, dont le PSG. Toutefois, le défenseur allemand souhaiterait poursuivre son aventure avec les Blues et les discussions avec ses dirigeants commenceraient à aller dans le bon sens.

Après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo souhaiterait boucler d'autres coups XXL à 0€ en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil d'Antonio Rüdiger, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Mais alors que les Blues étaient mal embarqués pour la prolongation de leur défenseur allemand, il semblerait que la tendance ait été inversée.

Les négociations progressent entre Antonio Rüdiger et Chelsea