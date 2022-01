Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Kolo Muani, ce n'est pas encore terminé !

Publié le 12 janvier 2022 à 15h10 par A.M.

Bien qu'il ait un accord avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n'a encore rien signé selon Jean-Philippe Durand, recruteur du club allemand.

En fin de contrat en juin prochain, Randal Kolo Muani va quitter le FC Nantes en fin de saison. Une situation qui a interpellé l'OM en quête de renforts offensifs. Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le jeune attaquant a un accord verbal avec l'Eintracht Francfort, bien que rien ne soit pour le moment signé entre les deux parties. Une tendance confirmée par Jean-Philippe Durand, ancien joueur de l'OM et désormais recruteur pour le club allemand. Il assure que Francfort à un accord avec Randal Kolo Muani, bien que rien ne soit signé à l'heure actuelle. Il s'étonne ainsi du comportement de Waldemar Kita qui a saisi la FIFA dans ce dossier.

Kolo Muani d'accord avec l'Eintracht Francfort, mais...