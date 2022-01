Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit un joli coup à 0€ s'envoler...

Publié le 6 janvier 2022 à 10h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM s'intéresserait à Randal Kolo Muani. Mais comme révélé par le10sport.com, l'attaquant du FC Nantes est proche d'un accord avec l'Eintracht Francfort.

Révélation de la saison dernière, Randal Kolo Muani confirme tout son talent avec le FC Nantes. Et alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'international français ne manque pas de sollicitations en vue d'une arrivée libre dans six mois. L'OM serait notamment dans le coup puisque le club phocéen cherche à se renforcer dans le secteur offensif notamment en cas de départ d'Arkadiusz Milik. Toutefois, ce dossier s'annonce déjà très compliqué pour Pablo Longoria.

Kolo Muani file vers Francfort