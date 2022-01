Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Arkadiusz Milik, ce sera 20M€ !

Publié le 6 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que la cote d’Arkadiusz Milik pourrait permettre à Pablo Longoria de faire une bonne affaire financière sur le marché hivernal, le président de l’OM exigerait 20M€ pour sa vente.

Dans le cadre du mercato hivernal, la Juventus chercherait à s’attacher les services d’un nouveau numéro 9 alors qu’Alvaro Morata pourrait éventuellement déposer ses valises au FC Barcelone sous la forme d’un prêt. Et pour ce faire, l’entraîneur Massimiliano Allegri et les dirigeants bianconeri en pinceraient pour un attaquant du PSG et de l’OM en les personnes de Mauro Icardi et d’Arkadiusz Milik. Et pour les mêmes raisons, à savoir financières, la Juventus ne pourrait mettre la main sur ni l’un ni l’autre.

Longoria réclamerait 20M€ pour Milik