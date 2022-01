Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda est parti pour rester !

Publié le 6 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Steve Mandanda à l’OM est incertain en ce mois de janvier, le portier phocéen pourrait finalement terminer la saison sur la Canebière. Explications.

Venant de disputer son 600ème match avec l’OM, Steve Mandanda ne joue toutefois plus énormément avec le club phocéen. En effet, alors que Pau Lopez est arrivé à l’été, le Français a ensuite été relégué sur le banc de touche. Désormais, Mandanda n’est donc plus que le numéro 2 dans l’esprit de Jorge Sampaoli et forcément, il s’interroge sur sa situation. De quoi d’ailleurs susciter certaines rumeurs sur son avenir, certaines annonçant même un possible départ de l’OM à l’occasion de ce mercato hivernal de janvier.

Un avenir… à l’OM ?