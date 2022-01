Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 45M€ activé par Leonardo !

Publié le 6 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands espoirs du football belge, Charles De Ketelaere, aujourd’hui à Bruges, plairait notamment au PSG.

Si le PSG veut toujours amener les meilleurs joueurs du monde, Leonardo est également à l’affût pour trouver les futures stars. Alors que Kylian Mbappé, en fin de contrat, devrait s’en aller, il va falloir penser à l’avenir et son successeur pourrait notamment se trouver du côté de la Belgique et de Bruges. A 20 ans, Charles De Ketelaere brille au sein du championnat belge et grâce à ses performances, il a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens dont le PSG.

Un intérêt pour De Ketelaere !