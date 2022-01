Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès se prononce sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 5 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions, Pierre Ménès s’est lui aussi prononcé sur ce sujet.

Ce lundi, Kylian Mbappé a bien démarré l’année 2022 avec un triplé face à Vannes en Coupe de France. En cette nouvelle année, cela ne change pas, le Français est toujours aussi important pour le PSG. Toutefois, d’ici quelques mois, Mbappé pourrait ne plus être là. En fin de contrat et loin de prolonger, le champion du monde devrait s’en aller librement à l’issue de cette saison, lui qui devrait alors rejoindre le Real Madrid.

« Il est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le PSG »