Mercato - PSG : Une pépite du PSG interpelle Pochettino pour 2022 !

Publié le 5 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Dans une situation complexe au PSG, Edouard Michut a fait part de ses intentions pour la suite de la saison, envoyant ainsi un message clair à Mauricio Pochettino.

L’été dernier, au moment de prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG, Edouard Michut avait reçu la promesse de s’entraîner avec le groupe de Mauricio Pochettino. Cela n’a pas été le cas puisque le joueur de 18 ans a été renvoyé avec les U19. De quoi lui rester en travers de la gorge, au point qu’il réfléchisse sérieusement à son avenir. En ce mois de janvier, Michut pourrait tenter de quitter le PSG afin d’avoir du temps de jeu.

Michut veut « petit à petit intégrer le groupe, et jouer de plus en plus » !