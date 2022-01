Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Leonardo, Al-Khelaïfi… Une grosse opération à venir avec le PSG ?

Publié le 5 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

A la recherche de recrues durant ce mercato hivernal, l’ASSE pourrait notamment aller faire des affaires avec le PSG.

Pour 2022, Pascal Dupraz a la mission de sauver l’ASSE de la relégation. Un défi de taille pour l’entraîneur des Verts, qui pourrait toutefois obtenir de l’aide de sa part de sa direction en voyant plusieurs recrues débarquer. Alors que le retour de Bakary Sako a déjà été officialisé, d’autres joueurs pourraient suivre. Et pour cela, l’ASSE regarderait notamment du côté du PSG. Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Sergio Rico et Colin Dagba. D’ailleurs, en coulisses, les manoeuvres auraient déjà débuté.

« Les dirigeants stéphanois ont appelé Leonardo… »