Mercato - ASSE : La recrue de Dupraz en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 4 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

De retour à l'ASSE, Bakary Sako a disputé ses premières minutes dimanche soir à l'occasion du seizième de finale de Coupe de France. Et il ne cache pas sa joie.

Première recrue hivernale de l'ASSE, Bakary Sako n'a pas perdu de temps pour faire ses débuts avec les Verts. Dimanche soir, il est entré en jeu contre Jura-Sud à l'occasion des seizièmes de finale de Coupe de France. Buteur sur penalty, Bakary Sako a donc contribué à la qualification de l'ASSE pour les huitièmes de finale. Il se réjouit donc de ses débuts avec les Verts.

Sako s'enflamme pour son intégration