Mercato - PSG : L'ASSE veut piocher à Paris, mais...

Publié le 3 janvier 2022 à 2h15 par A.M.

En quête de renforts, l'ASSE s'intéresse à Colin Dagba et Sergio Rico, mais le PSG ne compte pas faire de cadeau aux Verts.

Dans une interview accordée à Eurosport , Pascal Dupraz a annoncé ses ambitions pour le mercato d'hiver : « On a défini des ordres de priorité. Mon espoir, c'est quatre à cinq joueurs. Ça dépendra des finances. Il faut renforcer l'équipe devant, derrière. Amener de la compétitivité et de la concurrence. Mais chacun des joueurs doit être meilleur que ce qu'il a été . » Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà et l'ASSE regarde notamment du côté du PSG.

Le PSG veut vendre, l'ASSE privilégie des prêts