Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario se précise pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 2 janvier 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Mauro Icardi ne devrait pas être retenu en cas d'offre satisfaisante cet hiver. Le joueur du PSG serait la priorité de Massimiliano Allegri à la Juventus.

La période actuelle est compliquée, même pour le PSG. Malgré le soutien économique du Qatar, le club parisien a subi de lourdes pertes lors de l’année 2021. L’Equipe évoque la somme de 200M€. Pas question donc de faire des folies cet hiver. L’accent sera mis sur la vente de joueurs avec l’objectif affiché de récupérer 100M€ d'ici le prochain mercato estival. Le PSG a établi une liste de joueurs susceptibles de partir lors de ce mois de janvier. D’un côté, on y trouve plusieurs indésirables comme Sergio Rico, Layvin Kurzawa ou encore Colin Dagba. De l’autre, plusieurs joueurs qui disposent d’une belle côte sur le marché comme Abdou Diallo, valorisé 25M€ et sur les tablettes du Milan AC, ou encore Mauro Icardi. Recruté 50M€ en juillet 2020, l’international argentin pourrait quitter la capitale française en cas d’offre à hauteur de 30M€ selon les informations du quotidien espagnol As . Une vente, qui pourrait donner un bol d’air aux dirigeants parisiens. Peu utilisé par Mauricio Pochettino cette saison en raison de soucis personnels, mais surtout en raison de la concurrence, Mauro Icardi aurait plusieurs touches, mais la piste la plus sérieuse mène en Serie A.

Icardi très proche de la Juventus

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus voudrait recruter un avant-centre et aurait ciblé Mauro Icardi. La formation italienne se serait, récemment, renseignée sur la situation de l’attaquant, âgé de 28 ans. Également journaliste, Alfredo Pedulla confirme des discussions entre la Juventus et l’entourage de l’Argentin. Le club italien aurait mis les autres pistes (Arkadiusz Milik, Pierre-Aymeric Aubameyang) en stand-by afin de se consacrer exclusivement sur le recrutement de Mauro Icardi, sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. La Juventus voudrait l’accueillir sous la forme d’un prêt. Les dirigeants parisiens seraient tentés d’accepter cette proposition afin qu’Icardi puisse relancer sa carrière, mais ils espèrent, malgré tout, le vendre. De son côté, le journaliste portugais, Pedro Almeida va plus loin et affirme qu’un accord aurait déjà été trouvé dans ce dossier. Selon lui, l’arrivée de l’Argentin à la Juventus serait actée. Il évoque un prêt payant de six mois avec option d’achat fixée à 35M€. Une décision, qui serait sur le point d’être officialisée par le PSG. Ce transfert pourrait entraîner des répercussions sur plusieurs dossiers. Annoncé sur la short-list de Massimiliano Allegri, Arkadiusz Milik (OM) ne devrait pas prendre la direction de la Juventus cet hiver. Quant à Alvaro Morata, il pourrait vite s'engager avec le FC Barcelone afin de prendre la succession de Sergio Agüero, contraint de prendre sa retraite sportive.