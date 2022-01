Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi pourrait compliquer les plans de Leonardo !

Publié le 1 janvier 2022 à 22h30 par A.C.

Les relations de Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, pourraient avoir un impact sur le mercato hivernal de Leonardo.

Cet hiver, le mot d’ordre est vendre. Leonardo devra dégraisser l’effectif du Paris Saint-Germain et récupérer pas moins de 100M€ à en croire les révélations de L’Équipe . Mais qui sont les candidats au départ ? Rafinha a déjà fait ses valises pour rejoindre la Real Sociedad, mais il pourrait bientôt être suivi par Abdou Diallo, qui intéresserait énormément l’AC Milan, tandis que Layvin Kurzawa serait suivi par le Napoli. Le gros coup de ce mois de janvier pourrait toutefois être Mauro Icardi ! Le numéro 9 du PSG a une belle valeur sur le marché et la Juventus aurait décidé de revenir à la charge, après avoir échoué à le recruter lors du dernier mercato estival.

Entre Al-Khelaïfi et Agnelli ce n’est pas l’amour fou

Ce dossier s’annonce toutefois très délicat. La Juventus souhaiterait en effet avoir Mauro Icardi en prêt pour seulement six mois, avec l’idée donc de le renvoyer au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Hors de question pour Leonardo, qui insisterait pour insérer une option d’achat obligatoire dans le prêt d’Icardi, ce que la Juve refuserait pour le moment. Les choses pourraient encore plus se compliquer... avec Nasser Al-Khelaïfi ! D’après les informations de Calciomercato.com, le président du PSG n’entretiendrait pas vraiment de bonnes relations avec son homologue turinois, Andrea Agnelli. Ce dernier est en effet l’un des artisans de la Super League, tandis que Al-Khelaïfi est du côté de l’UEFA et d’Aleksander Čeferin, sans oublier qu’il a pris la présidence de l’ECA... après la démission d’Agnelli.