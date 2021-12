Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va droit dans le mur avec Mauro Icardi !

Publié le 31 décembre 2021 à 18h30 par A.C.

Mauro Icardi pourrait rapporter un argent précieux au Paris Saint-Germain, alors que ses prestations laissent à désirer et que la Juventus semble être revenue aux nouvelles, après l’échec de cet été.

Depuis son arrivée en 2019, Mauro Icardi n’a jamais semblé pouvoir se fondre dans le collectif du Paris Saint-Germain pas assez Mbappé ou Neymar compatible, pas assez mobile au gout de Thomas Tuchel et peu en réussite, celui qui effrayait toutes les défenses de Serie A a vu un nouvel obstacle débarquer avec Lionel Messi. C’est un secret de Polichinelle, les deux ne s’apprécieraient que très peu. Le sextuple Ballon d’Or n’aurait en effet jamais pardonné à Icardi ce qu’il a pu faire à Maxi Lopez, l’un de ses plus proches amis et cela aurait notamment eu des répercussions sur la sélection argentine. Au PSG, aucune tension ne semble pour le moment avoir filtré, mais si l’on s’en tient uniquement au football la place d’Icardi qui était déjà exiguë s’est largement réduite avec Messi. Pire, le peu d’occasions offertes par Mauricio Pochettino n’ont rien donné, puisque l’attaquant est bloqué à 5 buts en 20 rencontres toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain cette saison... une misère pour un buteur de sa trempe.

Le PSG a perdu 22M€ en moins de deux ans avec Icardi

Pourquoi donc ne pas le vendre ? L’Équipe a récemment annoncé que Leonardo souhaiterait vendre plusieurs joueurs au cours de ce mercato hivernal, afin de notamment récupérer une somme autour des 100M€. Rafinha est déjà parti vers la Real Sociedad, mais il devrait bientôt être suivi par Layvin Kurzawa qui intéresse la Lazio, ou encore Abdou Diallo qui serait suivi par l’AC Milan. Le site spécialisé Transfermarkt évalue Mauro Icardi à 28M€, soit 22M€ que ce qu'a déboursé le Paris Saint-Germain en juillet 2020. Certes pas vraiment la plus-value rêvée par Leonardo, mais une somme non négligeable en cette période de crise. La tâche s’annonce toutefois extrêmement compliquée pour le PSG, puisque le marché des attaquant semble fermé cet hiver, à moins que le FC Barcelone ne vienne faire bouger les choses.

Allegri réclame Icardi, mais...

Oui, car la retraite anticipée de Sergio Agüero pousse Xavi à recruter un attaquant de pointe et cela pourrait avoir un impact direct sur l’avenir de Mauro Icardi. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Massimiliano Allegri aurait ouvert la porte à un départ d’Alvaro Morata vers le FC Barcelone, mais à la condition que le numéro 9 du Paris Saint-Germain débarque à Turin en ce mois de janvier. Allegri a toujours été un grand fan d’Icardi et déjà lorsqu’il était à l’Inter il avait essayé de le recruter sans succès. Mais l’entraineur de la Juventus semble bien être le seul allié du PSG et de Leonardo ! Au sein du club transalpin on ne serait en effet pas vraiment emballés par la piste Icardi et cela serait notamment le cas de l’administrateur délégué Maurizio Arrivabene. La Gazzetta dello Sport assure que l’ancien de Ferrari souhaite instaurer une discipline de fer à la Juventus et Icardi avec son agent et compagne Wanda Nara ne correspondent pas du tout à cette optique.

La Juventus n’aura aucunement besoin d’Icardi après les six prochains mois