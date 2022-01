Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi ouvre la porte aux départs cet hiver !

Publié le 1 janvier 2022 à 22h00 par A.C.

En ce premier jour de mercato hivernal, Xavi a donné le ton, expliquant que plusieurs joueurs pourraient quitter le FC Barcelone au cours des prochaines semaines.

Cet été, le FC Barcelone a été contraint de pousser Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, mais surtout de voir filer impuissant Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain. Tout ça à cause d’une situation économique catastrophique, qui a contracté un prêt de 595M€ pour pouvoir survivre. Les dirigeants du Barça semblent avoir l’intention de continuer à se serrer la ceinture et en ce mercato hivernal plusieurs joueurs devraient donc être invités à partir. Des noms ont déjà été cotés par la presse catalane, comme ceux de Luuk de Jong, Yusuf Demir et notamment Ousmane Dembélé, qui n’a toujours pas prolongé son contrat.

« Pour recruter, il faudra d’abord vendre, c'est clair »