Mercato - PSG : Erling Haaland lâche une bombe sur sa prochaine destination !

Publié le 1 janvier 2022 à 18h00 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG envisage de recruter Erling Haaland pour lui succéder. Mais le Norvégien aurait déjà choisi sa future destination.

Plus le temps passe, plus le risque de voir Kylian Mbappé partir à l’issue de la saison se fait grand. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pas dévoilé publiquement sa décision pour son avenir. Ainsi, le PSG se pencherait déjà sur sa possible succession. Et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Erling Haaland figurerait comme l’une des priorités en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat. Cependant, le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier, le Real Madrid et le FC Barcelone suivant également la situation d’Erling Haaland. Et le joueur du Borussia Dortmund aurait déjà choisi sa prochaine destination.

« Je jouerai ici, en Espagne »