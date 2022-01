Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino réclame un renfort inattendu à 60M€ !

Publié le 2 janvier 2022 à 10h45 par A.M.

Prêté à Crystal Palace par Chelsea, Conor Gallagher réalise une très belle saison en Premier League, au point d'avoir tapé dans l'œil de Mauricio Pochettino qui aurait réclamé son recrutement au PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain devrait essentiellement se focaliser sur la vente de joueurs. Et pour cause, son effectif est déjà pléthorique et le club aimerait se séparer de plusieurs indésirables afin de renflouer ses caisses, mais également de faire de la place au sein de son groupe et ainsi permettre à des jeunes d'avoir plus d'opportunités. Dans cette optique, Rafinha a déjà quitté le club puisqu'il a été prêté à la Real Sociedad, sans option d'achat. Mais bien que la priorité soit de vendre, le PSG est toujours à l'affût sur le marché pour se renforcer.

Pochettino totalement fan de Callagher ?