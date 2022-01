Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz confirme une piste chaude !

Publié le 2 janvier 2022 à 12h00 par D.M.

A la recherche de renforts offensifs lors de ce mercato hivernal, Pascal Dupraz a confirmé un intérêt de l'ASSE pour Zinédine Ferhat, sous contrat jusqu'en juin avec Nîmes.

Le mercato hivernal tombe à pic pour l’ASSE, lanterne rouge du championnat après un début de saison catastrophique. Nommé entraîneur à la place de Claude Puel, Pascal Dupraz connaît les difficultés économiques de son club, mais espère, malgré tout, du mouvement lors de ce mois de janvier. « On doit mettre des choses en place pour que ces garçons retrouvent la confiance. Et ensuite, recruter. On a défini des ordres de priorité. Mon espoir, c'est quatre à cinq joueurs. Ça dépendra des finances » a confié l’entraîneur dans un entretien à Eurosport . L’ASSE a déjà bouclé les arrivées de Joris Gnagnon et de Bakary Sako, mais continue à suivre d’autres joueurs comme Zinédine Ferhat.

Dupraz confirme la piste Ferhat