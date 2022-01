Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Feu vert pour Dupraz dans ce dossier brûlant ?

Publié le 11 janvier 2022 à 19h15 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous a affirmé qu’il faudrait que Crystal Palace déniche le remplaçant de Jean-Philippe Mateta sur le marché avant de le laisser filer à l’ASSE, les Eagles discuteraient avec Arsenal pour l’opération Eddie Nketiah.

Avant la clôture du mercato hivernal, les dirigeants de l’ASSE pourraient bien offrir un nouvel attaquant à Pascal Dupraz. En effet, en plus de Bakary Sako, de Paul Bernardoni et de Sada Thioub, un nouvel élément offensif serait susceptible de déposer ses valises dans le Forez en la personne de Jean-Philippe Mateta. Le10sport.com vous a cependant affirmé lundi que pour que l’attaquant de Crystal Palace signe en prêt à l’ASSE cet hiver, il faudrait que le club entraîné par Patrick Vieira lui trouve un remplaçant en amont. Et les Eagles travailleraient en coulisse pour que cette opération se concrétise.

Palace discute avec Arsenal pour Nketiah, potentiel successeur de Mateta !