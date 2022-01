Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joueur du FC Nantes a recalé Pascal Dupraz !

Publié le 11 janvier 2022 à 17h45 par T.M.

Alors que Colin Dagba a recalé l’ASSE durant ce mercato hivernal, Pascal Dupraz aurait essuyé un nouveau refus pour le poste d’arrière droit.

Cet hiver, l’ASSE veut être très active sur le marché des transferts et cela a démarré fort pour Pascal Dupraz. En effet, Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub sont déjà venus renforcer l’effectif des Verts. Mais d’autres recrues sont espérées dans le Forez, à commencer notamment par un buteur. Pour cela, l’ASSE cible Jean-Philippe Mateta, mais ce dossier prend du temps comme le10sport.com vous l’a expliqué. De même, un arrière droit est également recherché. Une quête qui a mené à l’ASSE au PSG, mais selon nos informations, Colin Dagba a dit non à Pascal Dupraz.

Corchia refuse !