Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz reçoit un terrible avertissement pour ce dossier prioritaire !

Publié le 10 janvier 2022 à 23h10 par Th.B.

Alors que l’ASSE aimerait offrir Jean-Philippe Mateta à Pascal Dupraz pour la deuxième partie de saison, Crystal Palace n’aurait pas prévu de raccourcir le prêt du Français...

D’ici la clôture du mercato hivernal, l’ASSE pourrait bien enregistrer la venue d’un ou de plusieurs renforts. Dans le secteur offensif, les dirigeants des Verts aimeraient offrir à Pascal Dupraz la possibilité d’aligner Jean-Philippe Mateta dans son onze de départ. Cependant, cette opération a dernièrement pris un gros tournant. Avec certains départs à la Coupe d’Afrique des Nations au sein de l’effectif de Crystal Palace et notamment celui de Wilfried Zaha, le club entraîné par Patrick Vieira ne devrait pas acter un grand nombre de départs et surtout au niveau de la ligne d’attaque des Eagles . Le10sport.com vous a révélé en exclusivité ce lundi que Crystal Palace ne laissera pas Mateta partir tant que son remplaçant ne sera pas trouvé sur le marché des transferts.

Crystal Palace ne voudrait pas écourter le prêt de Mateta !