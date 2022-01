Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour cette piste offensive de Dupraz, c’est terminé !

Publié le 10 janvier 2022 à 20h10 par Th.B.

Alors que Pascal Dupraz attendrait d’autres renforts avant la clôture du mercato, l’entraîneur de l’ASSE ne devrait pas pouvoir compter sur Folarin Balogun. La cause ? L’attaquant d’Arsenal devrait déposer ses valises à Middlesbrough.

Après Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, place à Jean-Philippe Mateta ? Comme le10sport.com vous le révélait le 5 janvier dernier, l’attaquant de Crystal Palace est attendu à l’ASSE. Cependant, et toujours selon nos informations exclusives de ce lundi 10 janvier, il faudrait que le club londonien parvienne en amont à lui dénicher un remplaçant sur le marché des transferts. Pour le moment, le dossier Mateta semble donc être à l’arrêt. De quoi permettre à Pascal Dupraz de se tourner vers un autre élément offensif ? Le nom de Folarin Balogun a été lié à l’ASSE dernièrement, mais le buteur des U23 d’Arsenal est destiné à s’engager en faveur de Middlesbrough, toujours sous la forme d’un prêt.

Balogun va snober l’ASSE pour Middlesbrough