Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 12 janvier 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

Annoncé sur les tablettes du PSG, Paul Pogba pourrait finalement être amené à prolonger son contrat à la dernière minute avec Manchester United selon Gianluca Di Marzio.

Le PSG est-il vraiment le grand favori dans la course à la signature de Paul Pogba l’été prochain ? L’Equipe a révélé dans ses colonnes du jour qu’une prolongation de contrat du milieu de terrain de 28 ans semble de moins en moins probable avec Manchester United, et Pogba pourrait donc être libre en fin de saison. L’international français, qui figure sur les tablettes du PSG, serait réciproquement très attiré par le projet parisien, Gianluca Di Marzio vient jeter un gros froid dans ce dossier.

« Pogba devrait rester à Manchester »