Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l'avenir d'Erling Haaland ?

Publié le 12 janvier 2022 à 22h15 par A.D.

Pour pallier l'éventuel départ de Kylian Mbappe, le PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland. Alors qu'il voudrait retarder le plus possible le transfert de son numéro 9, le Borussia Dortmund aurait une stratégie bien précise pour le retenir cet hiver. Un plan qui arrange les affaires du Real Madrid.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour prendre la potentielle succession de Kylian Mbappe la saison prochaine. Toutefois, le club de la capitale est soumis à la concurrence du Real Madrid sur ce dossier. De son côté, le Borussia Dortmund ferait tout son possible pour conserver Erling Haaland. D'ailleurs, le BVB aurait une stratégie bien précise pour ne pas voir son numéro 9 partir en janvier.

Erling Haaland retenu par Dortmund cet hiver ?