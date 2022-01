Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino prépare son départ du PSG !

Publié le 13 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que le PSG pourrait ne pas poursuivre avec Mauricio Pochettino, l’Argentin commencerait à regarder ailleurs.

Aujourd’hui, Mauricio Pochettino est l’entraîneur du PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2023. Toutefois, les critiques sont nombreuses à l’égard de l’Argentin. Et arrivé il y a un an maintenant, le natif de Murphy pourrait prochainement faire ses valises. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG avance pour faire venir Zinedine Zidane sur son banc de touche. Pochettino pourrait donc ne pas s’éterniser à Paris et il en serait bien conscient…

Pochettino vise le banc de Manchester United !