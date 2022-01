Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut encore gâter Xavi !

Publié le 13 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que les finances du FC Barcelone ne sont clairement pas au mieux, une troisième recrue hivernale pourrait déposer ses valises au Camp Nou selon son président Joan Laporta.

En août dernier, Joan Laporta tenait une conférence de presse afin de faire un bilan sur l’audit financier demandé dans la foulée de son élection à la présidence en mars dernier. Et le président du FC Barcelone confiait alors que la dette du Barça s’élevait à 1,3Md€. De quoi inciter le FC Barcelone à faire des concessions en laissant filer Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment. Cependant, le FC Barcelone est parvenu à attirer Dani Alves et à recruter Ferran Torres cet hiver. Et cela pourrait ne pas mettre un terme au recrutement hivernal du club culé.

« Nous travaillons à renforcer un peu plus l’équipe »