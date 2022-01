Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta annonce la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 12 janvier 2022 à 20h00 par Th.B. mis à jour le 12 janvier 2022 à 20h01

Alors que le FC Barcelone a déjà pu mettre la main sur deux recrues malgré les difficultés financières rencontrées par le club culé, le président Joan Laporta a affirmé que lui et son administration travaillent pour continuer de renforcer l’effectif de Xavi Hernandez.

En novembre dernier, alors qu’il était libre de tout contrat suite à la résiliation de son engagement envers Sao Paulo en septembre, Dani Alves était présenté comme nouveau latéral du FC Barcelone bien qu’il fallait attendre le mois de janvier selon les réglementations de la FIFA pour qu’il puisse officiellement jouer avec le Barça . Depuis, Ferran Torres a lui aussi déposé ses valises au FC Barcelone après qu’un transfert avec Manchester City ait été convenu. Et à présent ? Un autre attaquant aurait été promis à l’entraîneur Xavi Hernandez selon la Cadena SER lorsque les profils d’Alvaro Morata et Edinson Cavani seraient pris en considération au FC Barcelone.

« Nous travaillons à renforcer un peu plus l’équipe »