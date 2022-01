Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lâche un message fort à Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 7 janvier 2022 à 20h30 par B.C. mis à jour le 7 janvier 2022 à 20h32

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger suscite de nombreuses convoitises, dont celle du Paris Saint-Germain. Alors que les discussions traînent en longueur pour la prolongation du joueur à Chelsea, Thomas Tuchel reste malgré tout confiant, refusant par ailleurs d’accorder un traitement spécial à son défenseur.

Après avoir mis la main sur Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi sans débourser d’indemnité de transfert l’été dernier, Leonardo pourrait de nouveau s’illustrer avec des joueurs libres dans les prochains mois. Plusieurs pistes ont déjà été activées par le directeur sportif du PSG, dont celle menant à Antonio Rüdiger, qui tarde à trouver un accord avec Chelsea pour sa prolongation. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel chez les Blues , l’international allemand s’est imposé comme un titulaire indiscutable en charnière centrale, de quoi susciter de grosses convoitises. Selon plusieurs sources, le PSG aurait déjà discuté avec les représentants d’Antonio Rüdiger en vue d’une arrivée l’été prochain, mais la concurrence est colossale dans ce dossier, puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore la Juventus sont également cités parmi les prétendants. Chelsea est donc mal embarqué, d’autant que la proposition des Blues serait bien loin des attentes du joueur sur le plan financier. Pas de quoi affoler pour autant Thomas Tuchel.

« Nous sommes en pourparlers, c'est entre de bonnes mains »