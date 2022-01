Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur une arrivée de Pogba à Paris !

Publié le 14 janvier 2022 à 17h45 par B.C. mis à jour le 14 janvier 2022 à 17h46

Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba se dirige vers un départ de Manchester United et se verrait bien rebondir du côté du PSG.

De retour à Manchester United en 2016, Paul Pogba n’a pas forcément répondu aux attentes, la faute notamment à plusieurs blessures l’ayant empêché d’enchaîner les matches. À quelques mois de la fin de son contrat, le champion du monde tricolore est donc tenté d’aller voir ailleurs pour démarrer une nouvelle étape de sa carrière, et plusieurs options s’offrent à lui grâce à sa situation. Paul Pogba est en effet engagé avec le club mancunien jusqu’à l’issue de la saison et figurerait sur les tablettes de la Juventus, du Real Madrid mais également du PSG. Nasser Al-Khelaïfi serait d’ailleurs en pole dans ce dossier.

Paul Pogba est tenté par le PSG