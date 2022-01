Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé le moyen de répondre aux exigences de Sampaoli !

Publié le 14 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Malgré l'arrivée de Cédric Bakambu, Jorge Sampaoli attend encore deux renforts, notamment de le secteur défensif. Et l'entraîneur de l'OM a identifié les deux profils qu'il souhaite attirer à Marseille d'ici le 31 janvier.

Le mercato de l'OM est déjà bien lancé avec un départ, celui de Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice avec option d'achat, et une arrivée, celle de Cédric Bakambu, qui a débarqué libre ces dernières heures. Toutefois, le club phocéen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et Jorge Sampaoli dressait le profil des deux joueurs qu'il souhaite voir débarquer : « Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C'est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu'il a beaucoup joué . » Un latéral gauche pour remplacer numériquement Jordan Amavi, et un défenseur polyvalent pour épauler Luan Peres, voilà les exigences de Jorge Sampaoli.

Kolasinac et Tagliafico pour satisfaire Sampaoli