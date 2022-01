Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le LOSC prépare un incroyable coup avec Hatem Ben Arfa !

Publié le 14 janvier 2022 à 17h00 par B.C. mis à jour le 14 janvier 2022 à 17h01

Alors que Yusuf Yazici est sur le départ, le LOSC souhaiterait s’attacher les services d’Hatem Ben Arfa en cas de départ de l’international turc cet hiver.

Libre depuis l’été 2021, et son départ des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa n’a toujours pas retrouvé de club. Alors qu’il fêtera ses 35 ans en mars prochain, le natif de Clamart a pourtant eu quelques pistes pour rebondir, du côté de la Turquie, de la Hongrie ou encore de la Roumanie, tandis qu’une arrivée en Tunisie a également été évoquée avec insistance en septembre dernier. Finalement, Hatem Ben Arfa ne s’est engagé avec personne, donnant toujours sa priorité à un retour en Ligue 1. Dernièrement, c’est à l’AS Saint-Etienne que le nom de l’ancien international français a circulé, bien qu’une arrivée dans le Forez ne soit pas d’actualité. Cependant, le LOSC serait toujours très intéressé par l’ancien attaquant du PSG et de l’OM.

Le LOSC pense encore à Ben Arfa