«Pathétique», le scandale raciste qui exaspère Mbappé !  

Dimanche dernier, Chelsea s’est incliné face à Arsenal (1-0). C’est suite à cette défaite des Blues qu’une polémique a éclaté avec Wesley Fofana. En effet, l’international français a reçu de nombreuses racistes. Une affaire à propos de laquelle Kylian Mbappé a été interrogé et le capitaine des Bleus a fait part de son agacement.

En 2025, le football est encore et toujours gangréné par le racisme. Wesley Fofana en a fait l’amère expérience au cours des derniers jours. En effet, le défenseur de Chelsea a reçu de nombreuses racistes à la suite de la défaite des Blues face à Arsenal le week-end dernier. Mais dans cette épreuve, Fofana peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

« Malheureusement, on tourne en rond »

En conférence de presse ce mercredi, Kylian Mbappé a réagi au scandale raciste dont est victime Wesley Fofana. Le capitaine de l’équipe de France a alors répondu : « C’est pathétique. Malheureusement, on tourne en rond. Il n’y a rien qui avance. Je vais vous dire que ce n’est pas normal, qu’il faut changer, mais il n’y a rien qui change ».

« On est tous avec lui »

« C’est dur de se dire qu’en 2025 on retourne à chaque fois à la case départ. Ce que je peux dire à Wesley, je ne l’ai pas eu au téléphone car je viens de l’apprendre, c’est que je le soutiens et que toute l’équipe le soutient. On est tous avec lui. S’il a besoin de quoi que ce soit, on est là pour lui », a ensuite ajouté Kylian Mbappé.