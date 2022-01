Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a aidé Longoria à boucler un joli coup !

Publié le 14 janvier 2022 à 15h00 par A.M.

Première recrue officielle de l'hiver à l'OM, Cédric Bakambu a révélé que sa discussion avec Jorge Sampaoli a été cruciale dans son choix.

Compte tenu de la première partie de saison poussive d'Arkadiusz Milik et du manque de solutions à ce poste, l'OM a décidé de scruter le marché en vue d'une opportunité de marché cet hiver. Opportunité qui s'est rapidement présentée avec Cédric Bakambu, libre de tout contrat depuis son départ de Chine. L'international congolais fait donc son grand retour en Ligue 1, championnat qu'il avait quitté en 2014. Et l'ancien attaquant de Villarreal confirme que sa discussion avec Jorge Sampaoli a été déterminante.

«C'est quelqu'un de très déterminé et c'est ce qui m'a plu dans son discours»