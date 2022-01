Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une certitude en interne pour Mbappé !

Publié le 14 janvier 2022 à 18h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid. Le club merengue afficherait d'ailleurs sa confiance en coulisses.

L'avenir de Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin prochain et le Real Madrid continue d'en faire sa priorité après avoir déjà tenté de le recruter l'été dernier. Cependant, malgré des offres comprises entre 160 et 200M€ et la volonté de Kylian Mbappé, qui avait réclamé son départ, le PSG s'est opposé au départ de son Champion du monde, quitte à prendre le risque de le voir partir libre.

Pas de signature avec les huitièmes de finale de Ligue des champions